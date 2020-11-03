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HaberlerGündem Haberleri MSB'den son dakika açıklaması: MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı başarıyla devam ediyor.
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Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:07 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı başarıyla devam ediyor.

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MSB'den son dakika açıklaması: MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı başarıyla devam ediyor.
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MSB, "Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB, "Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

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