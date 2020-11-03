MSB'den son dakika açıklaması: MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı başarıyla devam ediyor.

MSB, "Doğu Akdeniz’de, Türk Deniz Kuvvetleri Türkiye Bayrağı unsurları ile ABD, Pakistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görevli Bulgaristan, İspanya, Romanya gemilerinin katılımı ile icra edilen MAVİ BALİNA-2020 Davet Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." açıklamasında bulundu.