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İHA
Haber Giriş: 23.03.2020 - 09:46,Son Güncelleme:/

Milli Savunma Bakanlığından 'korona virüs' açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığından 'korona virüs' açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı, vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan gençlerin 'korona virüs' enfeksiyonuna karşı korunması için her türlü gayretin sarf edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, vatani görevlerini yapmak için acemi birliklerine katılan ve TSK'ya emanet edilen gençlerin 'korona virüs' enfeksiyonuna karşı korunması noktasında her türlü gayretin sarf edildiği aktarıldı.

Yeni celplerin şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edildiği ve sağlık muayenesinden geçirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan tüm işlemlerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş veya erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, "Bu hassas süreçte korona virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından korona virüs açıklaması

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