Son dakika: Sofi Nurettin böyle vuruldu! Milli Savunma Bakanlığı çarpıcı görüntüyü yayınladı

PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de bulunan "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed’in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK'nin koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildiği, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Sofi Nurettin’in yerinin tespit edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti.

Bölge hemen İHA'larla takip edilmeye başlandı, keşif ve gözetleme faaliyetleri kapsamında alınan anlık görüntülerin analiz ve değerlendirmesi yapıldı.

Bölgede sivillerin bulunmadığından emin olunduktan sonra F-16 tarafından teröristlerin bulunduğu mağaraya yönelik atış gerçekleştirildi, Sofi Nurettin ve beraberindeki terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’den Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olduğu belirtilen "Sofi Nurettin" kod adlı Halef El Muhammed'in, şubat ayında Gara bölgesinde düzenlenen Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK’ye karşı eylemleri komuta ettiği ve 13 kişinin infaz emrini verdiği belirlenmişti. "HİÇBİR TERÖRİST HESAP VERMEKTEN KAÇAMAYACAK"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı teröristin, Irak’ın kuzeyinde saklandığı mağarada TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye genel sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak’ın kuzeyine geçmesi, YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey bir sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır."

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın CNN Türk’te operasyon hakkında şu detayları paylaştı:

Buradaki hadise Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılığı... Sayın Soylu'nun da ifade ettiği gibi TSK 'Ara-Bul-Yok Et' taktiğine geçti. Türkiye son 2 yılda büyük aşamalar kaydetti. Ancak örgüt de boş durmuyor. Orta Doğu'da Irak'ın iç savaşa sürüklenmesi, Suriye'nin topraklarındaki egemenliğini kaybetmesinden dolayı buradaki topraklarını genişletti. Kandil'le Suriye arasındaki geçiş kapısı Gara Operasyonu’nda , vurulan terörist şahıs da bu konudaki istihbarat, ileri gelen şahıstı.



Burada TSK'nın kullandığı yeni, modern mühimmat var. Asıl taktik ve strateji 7/24 kahraman evlatlarıyla oradaki yerel elemanlarımız örgütün ele başını takip etmektedir. Bunun hava örtüsü var. İHA'larla 7/24 izlenmektedir. Tespit edildikten sonra TSK, MİT ve Genelkurmay organize çalışmaktadır. Çabuk karar alma, hedefin baskı altında tutulması, kafasını çıkardığı an imha edilmesi. Türkiye'nin tahammülü bitmiştir. Kandil'e de yakında gireceğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Bozuk arazinin içinde İHA'ların terör örgütünün liderlerini tespit edebilmesi Türkiye'nin teknolojiyi nasıl kullandığını gösterir. Attığımız mühimmat mağara içinde hedefi vurmaktadır. Karayılan saklandığı yerden çıkmıyor. Çıktıkları anda imha ediliyorlar.



Bu aslında bir koordinasyon meselesi. MİT ve Hava Kuvvetleri'nin koordineli çalışması, sinyal istihbaratı ile yerlerinin tespiti... Örgütün içerisindeki terörist elemanlar birbirine güvenmiyor. Halk da yaka silktiği için PKK'yı ele veriyor. Örgütün liderlerinin bertaraf edilmesi, çözülmeyi hızlandırdığı gibi örgütteki birbirine bağlılık kısmını da paramparça ediyor. Bu baskı örgütün yapabileceği sızma hareketlerini, bu çok önemli. 24 Nisan'da yapılan sızma harekatıydı, Türkiye hemen tespit etti ve 200'e yakınını etkisiz hale getirdi. Örgütte görülmediği kadar çözülme var. Amerika ne kadar silah verirse versin Türkiye'yi mağlup edemeyeceklerdir.



İSTİHBARAT NASIL SAĞLANDI?



CNN TÜRK'te değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı Mete Yarar ise şöyle konuştu:



Bir önceki sözde üst düzey PKK liderinin öldürülmesi sırasında MİT'ten verilen bilgi vardı. Teknik, iç istihbarat ve bölgedeki diğer unsurlardan gelen bilgilerle demişlerdi. O günden beri örgüt neredeyse hareket etmiyorlardı. MİT'in mesajı kuvvetliydi. Sizin nerede olduğunuzu biliyoruz, hatta en yakın adamlarınızdan biliyoruz mesajını örgüte vermişlerdi. Bölgede bir kişinin nerede olduğunu bulabilmek çok zordur.



Örgüt bizi kimse bulamaz diyordu. İki kişinin bir araya geldiği bir olay coğrafyada yaşanmıyor. Kara istihbaratı olmadan, şahıs istihbaratı olmadan bu tür operasyonların yerini bulmak çok zordur. Burası bir şehir değil ki devamlı diğer kameralardan yüz analizi alasınız. Burada mağaraların, hatta bazı mağaraların birbirine geçişi olan bir alandan bahsediyoruz. Şahıs istihbaratı çok önemli.



Bu tür teröristle çoğunlukla yanlarında bir grup olmadan hareket etmezler. Yakın grubu ile bir yerden bir yere giderler. Yanlarında cep telefonu ve teknik alet bulundurmazlar yerleri belli olmasın diye. Gara operasyonundan sonra örgütün zaman zaman her akşam bir çevrimi vardır, bu çevrimde herkes bilgi verirdi, geçmişte olan örneği söylüyorum. Kandil'de bile bir telsiz çıkışı yapmaktan vazgeçmiş bir örgütten bahsediyoruz. Türkiye'nin yer tespiti ve saha istihbaratı konusunda ne kadar önemli olduğunu göstertiyor. Mağara içine saldırı yapılıyor. Bu mağaraların girişi birbirine dönüşlerle içeride. zigzag... Basıncı azaltmak için, dışardan gelecek tek bir atışta bir yerden diğer yere gücün aktarılmaması için. TSK hem beton delici mühimmatları kendi imkan ve kabiliyetleriyle yapmaya başladı. Burada özel bir mühimmattan bahsediyoruz. Örgüt mensupları birbirinden farklı çıkışları olan, daha korunaklı mağaraları tercih ederler. Bir ya da 2 kattan oluşur. Bu kadar derinde, çıkış anında vurulmuyor sanırım. Bu pencereden içeri sokulmuş bir mühimmat.



BİR SONRAKİ ADIM KANDİL MİDİR?



MİT yalnızca teröristleri etkisiz hale getirmiyor, beyin takımını da bölgeden alıp getiriyor. Suriye'den getirilen son şahsı hatırlayın. Yalnızca teknik istihbarat ya da Hava Kuvvetleri değil bir bölgeden size bilgi sağlayacak bir şahsı kalabilecek kadar önemli pozisyona geldiğini gösteriyor. Karakolların yapılışı safha safha giden bir adımı gösteriyor. 2021 yılı en geç 2022'de Kuzey Irak diye bir kavramın olmadığını, Irak'tan Türkiye'ye geçen bir terörist yapının olmadığı tabloyu en geç 2022'de göreceğimizi düşünüyorum. Bütün adımlar planlı bir şekilde icrai bir şekilde ilerliyor. Bundan 10 yıl önce 'Neden yurtdışında operasyon yapmıyoruz?' diyorduk, yapıyoruz. Neden kendi silahımızı yapamıyoruz diyorduk, yapıyoruz.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm Türkiye ile müjdeli haberi paylaşmak istiyorum" diyerek, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini belirtimişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sofi Nurettin'in terör örgütü PKK saflarındaki suç sicilini şu şekilde özetledi:

"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. "

