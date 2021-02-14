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Haber Giriş: 14.02.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: Gara bölgesinde toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: Gara bölgesinde toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından(MSB), ''Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.'' açıklamasında bulundu.

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