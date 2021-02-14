MSB'den son dakika açıklaması: Gara bölgesinde toplam 53 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından(MSB), ''Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.'' açıklamasında bulundu.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/11Zhc412Jl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021