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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

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MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler

MSB,' Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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