AA
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MSB'den son dakika açıklaması! Etkisiz hale getirildiler
MSB,' Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin ise komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.