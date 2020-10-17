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MSB'den son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirildiler
MSB, ''Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
MSB, ''Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
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