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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 12:54 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 'Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

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MSB'den son dakika açıklaması: 'Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiği belirtilerek, "Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

MSBden son dakika açıklaması: Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

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