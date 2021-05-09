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GeriGündem MSB'den son dakika açıklaması! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 09.05.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

MSB, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

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