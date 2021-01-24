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Haber Giriş: 24.01.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi.'' açıklamasında bulundu.

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