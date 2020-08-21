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Haber Giriş: 21.08.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), "Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 oldu." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

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