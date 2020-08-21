MSB'den son dakika açıklaması! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.



Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.https://t.co/921w5R6Db9 pic.twitter.com/2gbJ1V4hwh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2020