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Haber Giriş: 03.10.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması...

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MSB'den son dakika açıklaması...
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.''

MSB, ''TCG BARBAROS fırkateynimiz ile ABD’ye ait USS ROOSEVELT destroyeri 01 Ekim 2020 tarihinde Karadeniz’de Geçiş Eğitimleri icra etti.''

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