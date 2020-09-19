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Haber Giriş: 19.09.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması

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MSB'den son dakika açıklaması
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.

MSB, ''Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz'' açıklamasında bulundu.

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