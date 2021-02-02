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Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan PKK/YPG'li 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 3 terörist, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunarak taciz ateşi açtı.

Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

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