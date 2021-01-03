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DHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi...

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MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi...
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi' ifadeleri kullanıldı.

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