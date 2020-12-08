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DHA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.

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