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Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

MSB’den son dakika açıklaması: 20 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB, ''Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG’li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

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