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GeriGündem MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem
Haber Giriş: 18.08.2021 - 13:16 | Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

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