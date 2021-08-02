AA
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MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgeye yönelik saldırıları karşılıksız kalmadı, kalmayacak." ifadelerine yer verildi.