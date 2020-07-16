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DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), ''Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor." ifadesine yer verildi.

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