MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/Ha7OvUIE3c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020
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