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DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan(MSB) gelen açıklamada, ''Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.'' denildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek."



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