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GeriGündem MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada,''Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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