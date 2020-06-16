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MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada,''Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.'' denildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/l3ZPAWeoUu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2020
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