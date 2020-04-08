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DHA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den son dakika açıklaması! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB, ''Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek" denildi.

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