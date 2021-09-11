MSB'den SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuna ilişkin paylaşım

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

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