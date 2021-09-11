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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 22:42 | Son Güncelleme:

MSB'den SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuna ilişkin paylaşım

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MSB'den SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşuna ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin İzmir semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun uçak kokpitinden çekilen görüntülerini yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibinden İzmir semalarında nefes kesen bir gösteri uçuşu... İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

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