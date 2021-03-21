MSB'den sert tepki! İdlib'de kanlı saldırı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.

Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib’deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1’i çocuk olmak üzere 5 masum sivil rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/ORGfxRmm0d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 21, 2021

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