DHA
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MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.
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