MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi.