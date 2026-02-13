×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Kars#Tatbikat
MSBden Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatına ilişkin videolu paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 11:01

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'ya ilişkin videolu paylaşım yapıldı.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı personeli tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'ya katılım sağlandığı bildirildi.

"Derin kar ve şiddetli soğuklarda taktik akın, askeri kayakçılık ve muharebe eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Zorlu hava ve arazi şartlarında yüksek harekat" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#Kars#Tatbikat

BAKMADAN GEÇME!