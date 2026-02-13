MSB'den Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı'na ilişkin videolu paylaşım

Güncelleme Tarihi:
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı personeli tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde icra edilen Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan Kış Tatbikatı-2026'ya katılım sağlandığı bildirildi.
"Derin kar ve şiddetli soğuklarda taktik akın, askeri kayakçılık ve muharebe eğitimi başarıyla gerçekleştirildi. Zorlu hava ve arazi şartlarında yüksek harekat" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 13, 2026
