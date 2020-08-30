MSB'den şehit Jandarma Uzman Çavuş Variyenli için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Giresun'daki sel felaketinde yaşamını yitiren şehit Uzman Çavuş Aykut Variyenli için başsağlığı diledi.
MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Giresun'da meydana gelen sel felaketinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun şehit Variyenli için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Giresun’daki sel felaketinde şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum."
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