MSB’den şehit askerler açıklaması: Tahkikat sürüyor

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak inceleniyor. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar bekleniyor. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak” dedi. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili de “Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak” açıklama yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk de, bilgilendirme toplantısında Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lının teslim olduğunu söyledi.

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SDG’Yİ YAKIN TAKİPTEYİZ

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin de şu bilgileri paylaştı: “10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekiyor. Terör örgütü SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.”