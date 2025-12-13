MSB’den SDG uyarısı: Zaman kazanma boşuna

Haberin Devamı

SB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı’na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye’de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürüyor. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG’yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülüyor. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG’nin zaman kazanma çabaları da boşuna. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecek.

Haberin Devamı

SURİYE’DEKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK’nın Suriye’deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirildi. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyeti. Burada asıl takip edilmesi gereken TSK’nın hareketliliğinden ziyade, terör örgütü SDG’nin durumu ve Suriye Ordusu’nun faaliyetleridir.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 7 dokunulmazlık dosyası Meclis’te Haberi görüntüle

BARRACK’IN S400 VE F-35 AÇIKLAMALARI

Ülkemizin hava savunma kabiliyetini yerli ve milli sistemlerle güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız planlandığı şekilde sürüyor. Son günlerde gündeme getirilen S-400 Hava Savunma Sistemi ile ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. F-35 tedarikine ilişkin ABD’li muhataplarımızla yürütülen diplomatik temas ve görüşmeler sürmekte, F-35 tedariki konusundaki yaptırım ve engellerin kaldırılması ve ülkemizin programa yeniden dahil edilmesi için istişareler devam ediyor. F-35 projesine yönelik sürecin, müttefiklik ruhu çerçevesinde, karşılıklı diyalog ve yapıcı istişareyle ele alınmasının iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.”

Haberin Devamı

EUROFIGHTER TEDARİKİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın imza töreninde ifade ettiği gibi Birleşik Krallık’tan tedarik edilecek yeni üretim uçakların teslimatı başlayıncaya kadar ara çözüm olarak Katar ve Umman’dan 12’şer adet uçak alınması planlanıyor. Katar’dan alınacak uçaklar sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Umman’dan tedarik edilecek uçaklar ise yapılması planlanan modernizasyon faaliyetlerinin ardından ülkemize getirilecek.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.