MSB'den SDG mesajı | Yunanistan'ın Patriot hamlesi için ilk yorum: Olumlu bir adım

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Aktürk, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Ankara'da geçit töreni yapılacağını aktaran Aktürk, Deniz Kuvvetleri tarafından 15 yüzer unsur ile İstanbul'da boğaz geçişi gerçekleştirileceğini, 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılarak gemilerin halkın ziyaretine açılacağını, Kütahya'da Türk Yıldızları, İstanbul'da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Kutlamalar kapsamında bugün Kara Kuvvetleri Bando ile Mehteran Birlik Komutanlıklarının Afyonkarahisar'da, 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığının ise Edirne'de vatandaşlarla buluşacağını belirten Aktürk, ayrıca yarın 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığınca İstanbul'da, 30 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığınca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığınca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığından müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığınca Ankara'da konser verileceğini bildirdi.

Aktürk ayrıca, askeri müzelerin 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bilgisini paylaşarak, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

TERÖRLE MÜCADELE

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel faaliyetlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist teslim olmuştur." bilgisini verdi.

Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirler alındığına vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmış 807 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 80, engellenen kişi sayısı da 47 bin 384 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Haberin Devamı

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü söyledi.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu 2 F-16 uçağının, İttifak'ın kolektif savunma ve caydırıcılığı çerçevesinde 21 Ağustos'ta Letonya'ya intikal ettiğini aktaran Aktürk, Letonya Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililer tarafından karşılanan uçakların aynı gün Estonya'ya döndüğünü ifade etti.

Haberin Devamı

Aktürk, diğer yandan Güneydoğu Avrupa bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi, ülkeler arasındaki askeri işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1999'da teşkil edilen Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahının "Aktivasyon, Komuta Devir-Teslim ve 27'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri"nin bugün 3'üncü Kolordu Komutanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da icra edileceğini aktardı.

Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'nın yer aldığı SEEBRIG'in karargahına Türkiye'nin 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak olmasının bölgesel barış ve istikrara verilen önemin göstergesi olduğunun altını çizen Aktürk, çok uluslu askeri işbirliğine sağlanan katkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alandaki etkin rolünün de açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Haberin Devamı

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İsrail'in, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikasının, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ettiğini ifade etti.

Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceğine işaret eden Aktürk, "Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz." şeklinde konuştu.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR

Tuğamiral Aktürk, daha etkin, daha caydırıcı ve daha hazır bir TSK için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Aktürk, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Bu kapsamda, 31 Ağustos-11 Eylül'de Kırklareli'de Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı icra edilecek, 31 Ağustos-25 Eylül'de Portekiz'de Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi Tatbikatı'na katılım sağlanacaktır. Diğer yandan, Nijer Silahlı Kuvvetleri personeline sağlanan eğitim desteği kapsamında, 283 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ikinci dönem eğitimlerine 26 Ağustos'ta Nijer'de başlanmıştır. 'Güvenli Akdeniz Operasyon Alanı' kapsamında İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Carabiniere tarafından 28-31 Ağustos'ta Mersin'e, Brezilya Deniz Kuvvetleri unsuru Brasil tarafından 31 Ağustos-4 Eylül'de İstanbul'a, Somali Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali'ye lojistik nakliyat görevi çerçevesinde, TCG Kemalreis ve TCG Yzb. Güngör Durmuş tarafından 3-4 Eylül'de Cibuti'ye liman ziyaretleri yapılacaktır."

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, 21 Ağustos'ta TCG Anadolu'da ilk kez gerçekleştirilen uygulamayla, "Da Vinci 5 Robotik Cerrahi Sistemi"ni kullanan cerrahi ekibe Kocaeli Üniversitesinde bulunan cerrahlar tarafından 5G bağlantısı üzerinden uzaktan destek sağlandığını hatırlatan Aktürk, bu sayede yapay böbrek modeli üzerindeki demo ameliyatın başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Aktürk, Nijerya Deniz Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyet tarafından, 31 Ağustos-3 Eylül'de İstanbul Tersanesi Komutanlığına resmi bir ziyaret gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, 25 Ağustos'ta muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Karadeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Romanya hava sahasında bugün, NATO kapsamında icra edilecek Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine, 2 F-16, bir Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) ve bir tanker uçağımızla katılım sağlanacak, 28-29 Ağustos'ta 'Bükreş Uluslararası Hava Gösterisi' çerçevesinde Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir. Diğer yandan 'Kültür Yolu Festivalleri' kapsamında, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığımızca 28 Ağustos'ta Ordu'da, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Bandomuz tarafından 30 Ağustos'ta Çanakkale'de konserler icra edilecektir."

SAVUNMA SANAYİ

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası olduğunu, ürettiği harp araç gereç ve mühimmatıyla TSK'nın güç ve etkinliğini artırmaya devam ettiğini belirterek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Milli Piyade Tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca MKE tarafından hafta içerisinde, Modern Makineli Tüfeğin (MMT-76), 2025 yılında tamamlanan kara kalifikasyon testlerinin ardından helikopter kullanımına yönelik hava kalifikasyon testleri de başarıyla tamamlanmış, MOD 135 Elektronik Yaklaşım Tapası ile çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, ayrıca Deniz Kuvvetlerinin insansız hava araçlarına yönelik harekat kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve milli sistemlerin deniz platformlarına entegrasyonu çalışmaları kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen KALKAN Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'nın (DİHA), deniz şartlarında keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanım kabiliyetinin test edilmesi amacıyla TCG Anadolu ve TCG Burgazada'da test uçuşları icra edildiğini söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı "Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri"nin 30 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağı bilgisini veren Aktürk, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunun Balıkesir'de, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunun Yalova'da, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunun ise İzmir'de düzenlenecek Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenleri'nin 31 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aktürk, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okullarından 1135 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından 1979 astsubayın yanı sıra 19 dost ve müttefik ülkeden 141 subay ve 69 astsubayın mezun olacağını ifade etti.

SORU-CEVAP

Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Afyonkarahisar Zabit Yurdu'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı.

Bazı basın yayın organlarında, Bakanlık ile ABD merkezli bir danışmanlık şirketi arasında imzalanan hizmet sözleşmesiyle ilgili haberlere ilişkin soru üzerine, "Söz konusu çalışma, Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkilere katkı sağlamak, savunma ve güvenlik alanındaki kurumsal diyaloğu güçlendirmek ve ülkemizin görüş ve önceliklerinin ilgili muhataplara doğru biçimde aktarılmasını temin etmek amacıyla, tamamen profesyonel bir yaklaşımla hazırlanan ortak stratejinin bir ürünüdür." ifadeleri kullanıldı.

Her iki ülkenin mevzuatına uygun ve şeffaf biçimde kayıt altına alınan sözleşme kapsamının, herhangi bir tekil proje veya platformla sınırlı olmadığı bilgisi verilen açıklamada, çalışmanın yalnızca belirli bir savunma programıyla ilişkilendirilmesinin, sözleşmenin kapsamını yansıtmadığı belirtildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin soru üzerine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulunun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esasların ele alınarak, dört alt komisyonun kurulmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir."

TÜRKİYE-SURİYE İŞBİRLİĞİ VE SDG'NİN FESHİ

Suriye'de SDG'nin feshi ve entegrasyonuna ilişkin soru üzerine, "SDG'nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yöndeki gelişmelerin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

ÇATIŞMAZLIK MEKANİZMASI

Bakanlık tarafından İsrail'in, Suriye'ye yönelik saldırılarının yakından takip edildiği belirtilerek, bu saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ABD makamlarının, Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerine ilişkin açıklama ve haberlerin de yakından takip edildiği belirtildi.

Bu çerçevede, Bakanlığa iletilen herhangi resmi bir talep bulunmadığı ve böyle bir talebin iletilmesi halinde konunun, ilgili makamlarla koordinasyon içerisinde değerlendirileceği bilgisi verildi.

KERPE ADASI'NDA BULUNAN PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Kerpe Adası'nda bulunan patriot hava savunma sistemine ilişkin soru üzerine Bakanlık, gayriaskeri statüdeki adaların hukuki durumunun, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları ile açıkça düzenlendiğini hatırlattı.

Yunanistan'ın söz konusu adaları antlaşmalara aykırı şekilde silahlandırmasının hukuka aykırı olduğu ve bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğinin her fırsatta ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, Patriot Hava Savunma Sistemlerinin Kerpe Adası'ndan Girit'e taşınması kararını, mevcut yanlış uygulamadan geri dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak, uluslararası hukuka ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklere uygun her türlü yapıcı adımı desteklemeye devam edeceğiz."

RODOS ADASI'NA İHA ÜSSÜ KURULMASINA YÖNELİK İDDİALAR

Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik iddialara ilişkin Bakanlık tarafından, şu cevap verildi:

"Rodos Adası'nın gayriaskeri statüsü, uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlenmiştir. Bu statüyü ihlal edecek her türlü girişim, Yunanistan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın, adanın gayriaskeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaya devam edecektir."

SOMALİ'DE KAÇIRILAN GEMİ

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Somali'nin terörle ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğin sürdürüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, Somali karasularında meydana gelen olaya ilişkin olarak, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonu içerisinde Somali makamlarına gerekli desteğin sağlandığı bildirildi.