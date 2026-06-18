MSB’den SAMP-T açıklaması: Konya’ya konuşlandırıldı

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MSB’den gündemdeki savunma güvenlik konularına ilişkin şu açıklamalar yapıldı:

ABD-İRAN ANLAŞMASI

“ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır.



KONYA’DA KONUŞLANDIRILAN SAMP-T

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NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır. Ayrıca ülkemiz, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve millî hava savunma sistemlerimizin geliştirilmesi sürdürmektedir. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran’da Sinop Atış Alanı’nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek “Tam Harekât Kabiliyeti”ne ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve millî güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır.

16 ÜLKEYE ASKERİ EĞİTİM

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Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Hâlihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya’nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 Misafir Askerî Personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askerî Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir.

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AY-YILDIZ’DA NATO RESEPSİYONU

NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargâhımızda konuk Savunma Bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna Karargâhın Yıldız bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir.”

HÜRKUŞ VE GÖKBEY ENVANTERE GİRİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Bilgilendirme Toplantısı bu hafta TUSAŞ’ın Kahramankazan yerleşkesinde yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bilgilendirmede şunları söyledi: "Ülkemizin en büyük havacılık ve uzay sanayii yerleşkelerinden biri olan TUSAŞ’ta; 5’inci nesil Millî Muharip Uçağımız KAAN, İlk Millî Jet Eğitim Uçağımız Hürjet, İlk Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız Hürkuş, ANKA, Aksungur, Süper Şimşek insansız hava araçları, Gökbey ve Atak helikopterlerimizle, Uydu ve uzay sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve üretilmektedir. Temel Eğitim Uçağımız Hürkuş ile İlk Millî Genel Maksat Helikopterimiz Gökbey’in bu yıl içerisinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alınması planlanmaktadır.

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YAŞAR GÜLER’İN BRÜKSEL TEMASLARI

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e giden ve NATO Daimî Temsilciliğimiz ile Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanlığımızı ziyaret eden Sayın Bakanımız, Bugün (18 Haziran) Brüksel’de icra edilen “Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı” ile “NATO Savunma Bakanları Toplantısı”na iştirak etmektedir.

NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna’ya sağlanacak destek ile bölgesel ve küresel güvenlik konularının ele alındığı toplantılar kapsamında Sayın Bakanımız tarafından; NATO’ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk beş içerisinde yer alan Türkiye’nin, başta NATO harekât ve misyonları olmak üzere İttifak’ın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkılar, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ile %5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmalarımız ve bu konudaki kararlılığımız, Ukrayna’ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek ve katkılar ile bölgede adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik girişimlere verdiğimiz destek,

Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ne yönelik hazırlıklarımız ve beklentilerimiz ile İran-ABD Savaşı’nı sona erdirmek amacıyla varılan mutabakattan duyduğumuz memnuniyet vurgulanacaktır.

Sayın Bakanımız toplantılar vesilesiyle Fransa ve Hollandalı mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde savunma ve güvenlik gündemini, ikili ve çok taraflı ilişkileri ve iş birliğini geliştirme imkânlarını ele alacaktır.

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6 PKK’LI TESLİM OLDU

Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca; Sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 376 şahıs yakalanmış, 2 bin 112 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 534, engellenen kişi sayısı da 38 bin 305 olmuştur. Hafta içerisinde ayrıca, Van ve Hakkâri hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 778 kilogram (778.391 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Bakanlığımız, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir. Yeşil Vatanımızın korunmasına destek sağlamak amacıyla 2026 yılı yangın sezonu için Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında bulunan “Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü” kapsamında, planlanan hava araçları konuş yeri intikalleri tamamlanmıştır."