MSB’den Şam’da ilk temas

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MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki heyet, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra başkanlığındaki heyetle Şam’da bir araya geldi. Esad rejiminin devrilmesinin ardından Ankara’dan askeri düzeyde Şam’a yapılan bu ilk ziyarette, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra terör örgütleriyle ortak mücadelede yakın işbirliğinin ele alındığı bildirildi.

OLDUBİTTİYE İZİN VERMEYİZ

Bakanlık kaynakları ziyaretle ilgili şu bilgileri verdi: “Görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye’nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”