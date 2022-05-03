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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

#MSB#Pençe Kilit#Operasyon

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Teröristlerin sığınak, barınak, mağara ve mühimmat depoları Kahraman Topçularımız tarafından vuruluyor. Bölgede 2 terörist daha etkisiz hâle getirildi ve böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi.

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#MSB#Pençe Kilit#Operasyon

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