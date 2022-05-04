MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu’nu başarıyla sürdürüyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hâle getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor.

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

- 20 adet el bombası,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

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- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

- 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 51 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 7 adet 60 mm havan mühimmatı,

- 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı,

- 5,56 mm mühimmat,

- 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu,

- 13 adet basma düzenekli EYP,

- EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi,

- İnfilaklı fitil,

- Sıvı cıva,

- 2 adet oksijen tüpü,

- 3 adet telsiz vericisi,

- 19 adet radyo frekans vericisi,

- 1 adet Yaesu telsiz,

- İlk yardım çantası,

- 2 adet termal şemsiye,

- Kafa feneri.