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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#Operasyon
MSBden Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Mehmetçik; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle Pençe-Kilit Operasyonu’nu başarıyla sürdürüyor.

Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

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Operasyonda bugüne kadar 63 terörist etkisiz hâle getirilirken, arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmeye devam ediliyor.

MSBden Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Son olarak ele geçirilenler şöyle:

- 20 adet el bombası,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

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- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 3 adet şarjör,

- 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 2 adet şarjör,

- 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

- 13 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

- 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 51 adet 82 mm havan mühimmatı,

- 7 adet 60 mm havan mühimmatı,

- 9 adet 82 mm havan HEAT mühimmatı,

- 5,56 mm mühimmat,

- 400 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

- 1 adet Doçka makineli tüfek namlusu,

- 13 adet basma düzenekli EYP,

- EYP yapımında kullanılan muhtelif elektronik devre malzemesi,

MSBden Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

- İnfilaklı fitil,

- Sıvı cıva,

- 2 adet oksijen tüpü,

- 3 adet telsiz vericisi,

- 19 adet radyo frekans vericisi,

- 1 adet Yaesu telsiz,

- İlk yardım çantası,

- 2 adet termal şemsiye,

- Kafa feneri.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#Operasyon

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