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DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 18:16,Son Güncelleme:

MSB'den Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonunun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.

MSBden Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması

 

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