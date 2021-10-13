MSB’den Oruç Reis iddialarına yanıt

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Bakanlık, hem Oruç Reis, hem de Karadeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin Türkiye’nin belirlediği ihtiyaçları karşılayan NAVTEX’lere uygun şekilde faaliyette bulunduğunu vurgulayarak, Doğu Akdeniz’deki çalışma sahalarına ilişkin iki ayrı harita da yayımladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede TPAO Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında, Akdeniz’de Oruç Reis, Karadeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri, Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile Denar-2 gemisi tarafından sondaj çalışmalarının Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının refakat ve kontrolünde devam ettiği hatırlatıldı.