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MSB’den Oruç Reis iddialarına yanıt

#Oruç Reis#MSB#Navtex
MSB’den Oruç Reis iddialarına yanıt

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Yunanistan’ın yayınladığı NAVTEX’e ve Sevilla haritasına uygun şekilde faaliyet gösterdiğine dair haber ve değerlendirmeleri yalanlayarak, bu iddiaları “gerçek dışı ve yanıltıcı” olarak niteledi.

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Bakanlık, hem Oruç Reis, hem de Karadeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin Türkiye’nin belirlediği ihtiyaçları karşılayan NAVTEX’lere uygun şekilde faaliyette bulunduğunu vurgulayarak, Doğu Akdeniz’deki çalışma sahalarına ilişkin iki ayrı harita da yayımladı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede TPAO Sismik Veri Toplama Projesi ve sondaj faaliyetleri kapsamında, Akdeniz’de Oruç Reis, Karadeniz’de Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri, Fatih ve Kanuni sondaj gemileri ile Denar-2 gemisi tarafından sondaj çalışmalarının Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının refakat ve kontrolünde devam ettiği hatırlatıldı. 

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#Oruç Reis#MSB#Navtex