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Haber Giriş: 10.08.2020 - 21:18,Son Güncelleme:

MSB'den "Oruç Reis" açıklaması: Tüm tedbirler alınmıştır

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MSB'den "Oruç Reis" açıklaması: Tüm tedbirler alınmıştır
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını belirten Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz ve Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı belirtildi.

MSB’nin açıklamasında ayrıca “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadeleri kullanıldı.

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