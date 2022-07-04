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MSB’den ormanlara rezerv güç

#Orman#Yangın#MSB
MSB’den ormanlara rezerv güç

Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük orman yangınlarının söndürülmesinde ‘rezerv güç’ görevi yapacak. Milli Savunma Bakanlığı, büyük orman yangınlarına müdahale görevi için C-130 E Hercules tipi 2 uçak ve aralarında ‘uçan kale’ olarak nitelendirilen Chinook'ların da bulunduğu 18 helikopteri ‘rezerv güç’ olarak belirledi.

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Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında ‘MSB Envanterinde Bulunan Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Rezerv Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü’ uyarınca uçak ve helikopterlerde kullanılmak üzere 2.5 ve 7.5 tonluk ‘bambi baket’ adı verilen kauçuk yangın söndürme kovaları tedarik edildi. Pilotlar ve helikopter teknisyenleri özel eğitim aldı. Rezerv güç, Kayseri'de konuşlu olacak. Sikorsky, Cougar ve CH-47 Chinook helikopterleri geçen ay Marmaris'teki orman yangınının söndürülmesinde görev almıştı.

MSB’den ormanlara rezerv güç

İSTANBUL ORMANLARINDA 26 GÜN MANGAL YASAK

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Yerlikaya, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen nedenlerle; ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.” Vali Yerlikaya açıklamasında piknik, spor, yürüyüş gibi etkinliklerin yapılabileceğini, mangal, tüp, nargile gibi her türlü ateşin yakılmasının ise yasaklandığını ifade etti.

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#Orman#Yangın#MSB

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