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Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 01:50 | Son Güncelleme:

MSB'den orman yangını açıklaması

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MSB'den orman yangını açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.

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