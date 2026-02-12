MSB’den Ordu’da sahile vuran İHA açıklaması: Rusya’ya ait olduğu değerlendiriliyor

Haberin Devamı

MSB’den Ordu sahilinde bulunan İHA ile ilgili yapılan açıklamada, "10 Şubat 2026 tarihinde Ünye/Ordu’da sahilde bir İHA bulunması üzerine ⁠1 SAS timi, 11 Şubat’ta bölgeye intikal ettirildi. Patlayıcı ihtiva etmeyen ve Rusya’ya ait olduğu değerlendirilen İHA incelenmek üzerine Ünye Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi." denildi.

Ordu'da sahilde bulunan insansız hava aracı

SDG ENTEGRASYONU

Suriye’deki entegrasyona dair son durumu bildiren Milli Savunma Bakanlığı, “Suriye Hükûmeti ile SDG arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını sahada yakından takip etmeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

GEMİ SATIŞ İDDİALARI HAKKINDA

MSB, gemi satış iddialarına ise şu ifadelerle cevap verdi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyadaki ve bölgemizdeki her türlü gelişmeyi takip etmekte, değerlendirmekte ve savunma ve güvenliği için ihtiyaç duyduğu platform ve sistemleri nicelik ve nitelik bakımından eksiksiz şekilde temin edecek şekilde planlamalar yapmaktadır.

Gemi inşa faaliyetlerimizin planlaması da; Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, gemi inşa altyapımızın geliştirilmesine ve ihracat fırsatlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak suretiyle sürdürülebilir bir gemi inşa ekosistemi oluşturmayı hedefleyen bir stratejiyle Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmaktadır.

Bu çerçevede tersanelerimizde aynı anda 39 geminin inşası sürdürülmekte olup, bu durum ülkemizin deniz gücünü yerli ve milli platformlarla geliştirmeye ve yenilemeye yönelik kararlılığının somut bir göstergesidir. Katar’da icra edilen DIMDEX-2026 fuarında TAIS Shipyards ile Katar merkezli Barzan Holdings arasında iki adet istif sınıfı firkteyn inşasını kapsayan bir mutabakat zaptı (MoU) imzalanmıştır. Katar ve üçüncü ülkeler için Türk deniz sistemlerinin tedarikini içeren mutabakat kesinleşmiş bir anlaşma olmadığı gibi gemilerin inşa ve teslimat takvimi konusunda da bir hüküm içermemektedir. Bu nedenle basında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konuda resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar haricinde iddia, yorum ve haberlere itibar edilmemelidir.

Sonuç olarak ülkemizin güvenliği, egemenliği ve denizlerdeki hak ve menfaatleri azami düzeyde korunmakta; bu doğrultuda atılan her adım; askerî ihtiyaçlar, millî çıkarlar ve uzun vadeli stratejik hedefler doğrultusunda, titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır.”

5 PKK’LI DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yüksek bir disiplin ve kararlılıkla sürdürdüğü operasyonel faaliyetleri kapsamında; 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 757 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 455) kilometreye ulaşmıştır.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında sınır güvenliğinde alınan etkili ve modern teknolojiye dayalı tedbirlerle; Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 2 bin 89 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 790, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 7 bin 979 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde; Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 155 kilogram (155.062 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

TB3 İHA BALTIK2TA ATIŞ YAPACAK

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; savunma ve güvenliğimizin yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına ve uluslararası güvenliğe katkı sağlamaya devam etmektedir. Ülkemiz, 18 Şubat’ta üyeliğinin 74’üncü yılına ulaşacağı NATO’nun, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya; aktif, yapıcı ve saygın bir üyesi olmaya devam etmektedir. NATO’nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiilî tatbikatı olan, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yaklaşık 2 bin personelle yer aldığımız Steadfast Dart 2026, aynı zamanda Almanya’nın millî tatbikatları olan Northern Quadriga ve Grand Quadriga ile eş zamanlı olarak 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya’da devam etmektedir. Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın TCG Anadolu’dan takip edeceği Steadfast Dart Tatbikatı kapsamında, 17-18 Şubat’ta, Baltık Denizi’nde TB3 insansız hava araçları ile atışlar icra edilecektir. Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımızın söz konusu tatbikatın 20 Şubat’taki Seçkin Gözlemci Günü’ne iştirak etmesi planlanmaktadır. Tatbikata iştirak eden Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetimiz; 6-8 Şubat tarihleri arasında Emden/Almanya’ya liman ziyaretinde bulunmuş, 11-14 Şubat tarihleri arasında ise Kiel/Almanya’ya liman ziyareti yapmaktadır.

YUNANİSTAN İLE ATİNA’DA TOPLANTI

İkili ilişkiler kapsamında, Ülkemiz ile Ekvator Cumhuriyeti arasında teati usulü ile imzalanan Askerî Çerçeve Anlaşması’nın imza süreci 5 Şubat’ta tamamlanmıştır. “Türkiye-Kore Cumhuriyeti 13’üncü Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı” 8-13 Şubat tarihleri arasında ülkemizde gerçekleştirilmekte, “Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler” uygulama planı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı heyetimizin, 17-19 Şubat tarihleri arasında Atina/Yunanistan’da toplantıya katılması planlanmaktadır.

GAZZE VE BATI ŞERİA MESAJI

Gazze’de Barış Planı’nın ikinci aşamasına geçilmesine rağmen, ateşkes ihlallerini sürdüren İsrail’in; Gazze’deki yıkım ve saldırılarının ardından işgal altındaki Batı Şeria’ya yeni bir hukuki ve idari statü dayatmak amacıyla aldığı kararları da kınıyoruz. Uluslararası hukukun bariz bir ihlali olan bu kararların iki devletli çözüm çabalarına zarar vereceği açıktır. Filistin halkının, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir devlet sahibi olma çabalarına destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

ENVANTERE GİREN SİSTEMLER

Geçtiğimiz hafta içerisinde; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca Hisar-A Projesi kapsamında çeşitli miktarlarda Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ve Tam Atım Füze, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Diğer yandan, hafta içerisinde muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından Riyad’da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı (World Defence Show) 2026’da; ALTALBIAH firması ile MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi teknolojisi ihracı ve ortak üretimi ile 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) mühimmatının Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik Mutabakat Zaptı ve Saudi Chemical Company Limited ile patlayıcı ham madde ve enerjetik materyaller alanındaki iş birliklerini geliştirmek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.”