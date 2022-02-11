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MSB’den önemli açıklamalar: ‘1 milyon Suriyeli döndü’

#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Terörle Mücadele
MSB’den önemli açıklamalar: ‘1 milyon Suriyeli döndü’

Milli Savunma Bakanlığı adına önemli açıklamalarda bulunan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Binbaşı Pınar Kara, 470 bini İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli’nin gönüllü olarak evine ve topraklarına döndüğünü söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı, TSK’nın terörle mücadelesinin 2022 yılında da artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışıyla devam edeceğini vurguladı. Bakanlık adına dün açıklama yapan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Muhabere Binbaşı Pınar Kara’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak’tan bu yana 5’i büyük, 13’ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edildi ve bu operasyonlarda 316 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekât bölgelerinde bu yıl içinde terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı yapılırken, bu bölgelerde 272 terörist öldürüldü. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 33 bin 584 oldu. Hudut güvenliğiyle ilgili de bilgi veren Binbaşı Kara, 470 binden fazlası İdlib’e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyelinin evlerine ve topraklarına gönüllü olarak döndüğünü söyledi. 1 Ocak’tan bu yana İran sınırında 2 bin 831 şahsın engellendiğini, 94 kişinin de yakalandığını açıklayan Kara, tüm hudutlardan yasadışı yollardan geçmeye çalışırken yakalananların sayısını da 296 olarak bildirdi.

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KIŞ KARTALI HAREKÂTI

Öte yandan Bakanlık kaynakları, 80’e yakın hedefin vurulduğu Kış Kartalı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısıyla ilgili, “Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekât sonucunda etkisiz hale getirildi. Harekâtın sonuçları hem terör örgütünü hem de onların destekçilerini rahatsız edecek düzeyde” paylaşımında bulundu.

FETÖ İLE MÜCADELE

Bakanlık adına açıklama yapan Binbaşı Pınar Kara, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 280 personelin ihraç edildiğini, 1079 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiğini söyledi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Suriye#Terörle Mücadele

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