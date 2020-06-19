MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB'den o iddialara cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
GeriGündem MSB'den o iddialara cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 21:50,Son Güncelleme:

MSB'den o iddialara cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB'den o iddialara cevap: Gerçeği yansıtmamaktadır
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Bazı yayın organlarında 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar yer almaktadır. Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle