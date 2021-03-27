MSB'den o fotoğrafa inceleme

Güvenlik kaynakları denizci subayla ilgili soruya “Sosyal medyada bu veya bunun gibi her türlü paylaşım, gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından inceleniyor” yanıtını verdi. Basına ve sosyal medyaya yansımış olan Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği’ne ilişkin açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını ifade eden kaynaklar, “Yayımlanan yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenlemedir” değerlendirmesinde bulundu.

İDLİB VE ABD ÜSSÜ: Suriye’nin kuzeyinde son dönemde artan saldırılar ve İdlib’de Türk-Rus ortak devriyelerinin yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik soru üzerine kaynaklar şu bilgileri paylaştı: “Özellikle Suriye’nin kuzeyi çok aktörlü, çok faktörlü bir alan. Burada dönem dönem değişik saiklerle istenmeyen olaylar yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak hem kendi harekat alanlarımızda, hem de mutabakatlarla belirlenen yükümlülükler kapsamındaki bölgede güven ve huzurun tesisi ve idamesi için üzerimize düşen her türlü tedbiri alıyoruz, bundan sonra da almaya devam edeceğiz.”

Yetkililer, ABD’nin Cizre’nin karşısında sınıra yakın bölgede üs kurma çalışmalarının yeni olmadığını, bölgede yaşanan tüm faaliyetlerin de yakından takip edildiğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE: Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 1 Mart’tan itibaren, yurtiçi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı süren operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye harekât alanlarında mart ayında DEAŞ’lılar dahil etkisiz hale getirilen terörist sayısı 183 oldu.

15 TEMMUZ SONRASI 21 BİN 494 İHRAÇ





MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara basın toplantısında FETÖ ile mücadele rakamlarını paylaştı: “15 Temmuz sonrası 21 bin 494 personel ihraç edilmiş, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. O dönemden itibaren 113 bin 430 personel temin edilmiştir.”

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