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MSB'den NATO'ya '30 Ağustos' paylaşımı tepkisi: Kabul edilemez

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#MSB#NATO#30 AĞUSTOS
MSBden NATOya 30 Ağustos paylaşımı tepkisi: Kabul edilemez
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 20:23

MSB, Yunanistan'ın talebi üzerine NATO'nun 30 Ağustos paylaşımını kaldırmasına tepki gösterdi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

30 Ağustos’a Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği resmi isim “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü”dür. Bu milletimizin iradesidir ve değiştirilemez.

Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramına yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir.

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Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez.

Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir.

70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır.

Bu vesileyle; Asil milletimizin 30 Ağustos “Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü” bir kez daha kutluyoruz.

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#MSB#NATO#30 AĞUSTOS

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