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MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

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#TSK#NATO Zirvesi#Milli Savunma Bakanlığı
MSBden NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 18:16

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

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Milli Savunma Bakanlığı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir" ifadelerine yer verdi.

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#TSK#NATO Zirvesi#Milli Savunma Bakanlığı

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