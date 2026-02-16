MSB’den NATO tatbikatı açıklaması

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 18:24

MİLLİ Savunma Bakanlığı, ‘TCG Sancaktar, TCG Gökova, TCG Bafra ve Almanya’daki tatbikatlara ilişkin açıklamada bulundu.

Haberin Devamı

 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali’ye deniz yoluyla sevk edilmesi ve müteakip dönemde TPOA tarafından Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek verilmesi maksadıyla TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra; Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi’nde görev icra ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir diğer paylaşımında ise Almanya'da gerçekleşen 'NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Müttefik ülke birlikleriyle tecrübelerimizi paylaşırken iş birliği ve birlikte çalışabilirlik faaliyetlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

