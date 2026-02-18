×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB'den NATO paylaşımı: Türkiye'nin üyeliğinin 74. yıl dönümü

Güncelleme Tarihi:

#MSB#NATO#Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 10:03

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üye olmasının 74. yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: 

NATO’da 74 yıl… Dünya barışı için saygın müttefik! 

Ülkemiz, 18 Şubat 1952’den beri üyesi olduğu NATO’ya önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekât ve misyonlarına verdiği destekle NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor.

Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO’ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir.

Gözden KaçmasınRiyad’ın Kaan ilgisi ABD’yi rahatsız etmişRiyad’ın Kaan ilgisi ABD’yi rahatsız etmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#NATO#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!