MSB'den NATO paylaşımı: Türkiye'nin üyeliğinin 74. yıl dönümü

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

NATO’da 74 yıl… Dünya barışı için saygın müttefik!

Ülkemiz, 18 Şubat 1952’den beri üyesi olduğu NATO’ya önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip bir ülke olarak Türkiye, harekât ve misyonlarına verdiği destekle NATO’ya en çok katkı veren ilk beş ülke arasında bulunuyor.

Ülkemiz, NATO’nun güçlü ve güvenilir bir üyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da NATO’ya önemli katkılarda bulunmayı sürdürecektir.