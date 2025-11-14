MSB’den merak edilen sorulara Herkül yanıtları

Haberin Devamı

Gürcistan-Azerbaycan sınır hattında düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının düşüş nedenine ilişkin inceleme devam ediyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin verilerin alınacağı uçağın karakutusu Ankara’ya getirilerek uzman ekipler tarafından incelenmeye başlandı. Kaza kırım ekibinin, karakutudaki ses kayıtları ve uçuş verilerini çözümlemesinin ardından kokpitte son dakikalarda neler yaşandığı netlik kazanacak.

Milli Savunma Bakanlığı, “Olayın meydana geliş sebebi kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacak” açıklamasını yaptı. Edinilen bilgilere göre, ilk değerlendirmelerde dışarıdan bir müdahale veya sabotaj ihtimali bulunmadığı yönünde kanaat oluştu. Uçağın düşmesinde daha çok teknik veya yapısal arıza olasılıkları üzerinde duruluyor. Bakanlık da haftalık basın bilgilendirme toplantısında düşen uçak ile ilgili merak edilen sorulara şu cevapları verdi:

1. UÇAKTA MÜHİMMAT TAŞINIYOR MUYDU?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. UÇAK NEDEN DÜŞTÜ?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacak.

3. BÖLGEDE BİR HELİKOPTERİN TESPİT EDİLDİĞİ DOĞRU MU?



Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopter.

4. HİZMET DIŞINA ÇIKAN UÇAK MI?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınıp bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alındı. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verildi. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanıldı. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçak. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam ediliyor.

5. DÜŞEN UÇAK ESKİ VE BAKIMLARI YETERSİZ MİYDİ?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmakta. C-130 uçakları halihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanıyor. Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde, uçağa Erciyes Aviyonik Modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı, en son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edildi.

6. C-130’LAR UÇUŞLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durduruldu. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacak.”

HADSİZ PAYLAŞIMA DIŞİŞLERİ’NDEN NOTA

Türkiye, Gürcistan’da 20 askerin şehit olduğu uçak kazasının üzüntüsünü yaşarken, Yunan Hava Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan skandal paylaşım tepkiye neden oldu. Paylaşımda, Yunanistan’a ait C130 tipi nakliye uçaklarının fotoğrafları konularak “Günün fotoğrafı” şeklinde paylaşılması tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası hadsiz paylaşım silindikten sonra Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından dün yayımlanan başsağlığı mektubu paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı, skandal paylaşım sonrası Yunanistan’a şifahi nota verdi.

SAAT SAAT O GÜN...

OLAYIN ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI

C-130 Herkül faciasının öncesinde dakika dakika neler yaşandığı da ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı, tüm Türkiye’nin yüreğini yakan acı olayın zaman çizelgesine dair şu bilgileri verdi:

11.06’DA GENCE’YE İNDİ

“Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, 11 Kasım saat 09.02’de Kayseri’den Azerbaycan’ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalandı. Saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde iniş yaptı. Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da uçuş yapan F-16’larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalktı.

İRTİBATIN KESİLMESİ

Kalkış sonrası saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kuruldu, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesildi. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamadı. Saat 14.34’te TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis’in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alındı.

15.02’DE UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak

derhal başlandı, eşzamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderildi. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02’de uçağın enkazına ulaşıldı. Kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00’de emniyete alındı.

GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN İLE KOORDİNE

Sayın Bakanımız, (Yaşar Güler) enkaz arama kurtarma çalışmaları hakkında Gürcistan Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yaptı. Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz, düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30’da başladı.

ŞEHİTLERİMİZİN NAAŞLARI

Yapılan incelemede uçakta bulunan 20 kahraman silah arkadaşımızın şehit olduğu anlaşıldı. Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşıldı. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak.”

KARAKUTU ANKARA’DA

“Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirildi. Ankara’da incelemeye alındı.”