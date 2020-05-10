MSB’den maske makinesi

Milli Savunma Bakanlığı’nın hem ülke içinden hem de yurtdışından gelecek olan maske talebini karşılamak için maske üretim faaliyetleri de hız kesmeden sürüyor. Bakanlık Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda (MKEK) 8, askeri dikimevlerinde de 3 makineyle Türkiye’deki cerrahi maske üretimine katkı sağlanıyor. MSB’nin şimdiye kadar 30 milyondan fazla maske, 500 binden fazla sağlık tulumu ve 140 ton dezenfektan ürettiği bildirildi. MKEK ayrıca önümüzdeki dönemde maske üreten toplam 55 makine yapacak. Önce Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyacını karşılamak için 20 maske üretim makinesi Kırıkkale Valiliği’ne verilecek. Bu teslimattan sonra özel sektörün talebi olan 35 makinenin üretimi yapılacak. MKEK, koronavirüsle mücadele kapsamında dijiital ateşölçer ile termal kameralar da üretiyor.

SAHRA’YA ISO BELGESİ

MKEK, tamamen yerli imkânlarla seri üretilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiği ‘Sahra’ adı verilen solunum cihazı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere de ihraç edilecek. ‘Sahra’ solunum cihazıyla ilgili sertifikasyon çalışmaları kapsamında Güven Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan ön performans testlerinde beklentiler karşılandı ve 7 Mayıs’ta ISO belgeleri alındı.