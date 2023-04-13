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MSB’den ‘marş’ açıklaması

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#MSB#Atatürk#İstiklal Marşı
MSB’den ‘marş’ açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

Milli Savunma Bakanlığı’nca (MSB), TCG Anadolu’nun hizmete alım törenine ilişkin Twitter’da paylaşılan görüntülerde; törende okunan marşta ‘Atatürk’ ifadesine sansür uygulandığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

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Bakanlığın Twitter hesabında paylaşılan görüntülerde, törende okunan ‘Deniz Harp Okulu Marşı’nda yer alan ‘Atatürk’ü izleyen yol’ ifadesinin yer almadığına ilişkin paylaşımlar yapıldı. MSB, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı: “Milli Savunma Bakanlığı hem canlı yayınlanan görüntüleri hem de tören sonrası içerikleri, servis eden kuruluştan temin ederek yayımlamıştır. Tören sonrası servis edilen zamana duyarlı görüntülerin Bakanlığımız ile hiçbir ilgisi yoktur ve asla Bakanlığımıza mal edilemez. Görüntüleri hazırlayan kuruluş da söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatmış olup, Bakanlığımız tarafından da konu yakından takip edilmektedir. Araştırma yapmadan, anlamadan, dinlemeden Bakanımızın ve Bakanlığımızın itham edilmesi, her zamanki gerçekleri hiçe sayan, çağdaş yayıncılık anlayışından uzak, önyargılı, art niyetli ve bağnaz yaklaşımın yeni bir örneğidir.” 

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#MSB#Atatürk#İstiklal Marşı

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